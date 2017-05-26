МИД РФ предостерег россиян после расстрела христиан в Египте

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Москва, 26 мая. МИД РФ призвал отдыхающих в Египте россиян избегать мест массового скопления людей после теракта, жертвами которого стали христиане-копты.

«МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении министерства также уточняется, что жертвами нападения боевиков стали 26 человек, еще 25 пострадали.

Напомним, сегодня в египетской провинции Эль-Минья, близ монастыря Святого Самуила неизвестные боевики расстреляли автобус, перевозивший паломников. Среди жертв теракта были дети.