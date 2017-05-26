МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

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Москва, 26 мая. Жителей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу вечером.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в Московской области ожидается дождь с грозой и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. Стихия будет бушевать до субботы, 27 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В МЧС рекомендуют жителям Подмосковья не ходить возле деревьев и шатких конструкций.