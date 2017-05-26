Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

18:09  26 Мая 2017
44

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Москва, 26 мая. Жителей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погоды в пятницу вечером.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в Московской области ожидается дождь с грозой и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. Стихия будет бушевать до субботы, 27 мая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В МЧС рекомендуют жителям Подмосковья не ходить возле деревьев и шатких конструкций.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть