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Общество
Уральских заключенных обучили основам китайских боевых искусств

Уральских заключенных обучили основам китайских боевых искусств

17:55  26 Мая 2017
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Уральских заключенных обучили основам китайских боевых искусств

Кировоград, 26 мая. В воспитательной колонии №2 в Кировограде прошли занятия по китайской гимнастике  «цигун» и «тайцзицюань», которые являются основой боевых искуств, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Специалисты клиники китайской медицины провели для заключенных в Кировоградской колонии подростков занятия по гимнастике «цигун» и «тайцзицюань». По словам спикера из свердловского ГУ ФСИН, отбывающие наказание с интересом повторяли движения за руководителями занятия по основам боевых искусств. Подобная практика для колонии — первая, однако, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Бунеску заявил, что занятия могут проводить регулярно. Возможно, этот опыт будет распространен и на другие учреждения, пишет Ura.ru

Уральских заключенных обучили основам китайских боевых искусств

Ирина Селезнева
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