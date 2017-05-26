Уральских заключенных обучили основам китайских боевых искусств

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Кировоград, 26 мая. В воспитательной колонии №2 в Кировограде прошли занятия по китайской гимнастике «цигун» и «тайцзицюань», которые являются основой боевых искуств, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Специалисты клиники китайской медицины провели для заключенных в Кировоградской колонии подростков занятия по гимнастике «цигун» и «тайцзицюань». По словам спикера из свердловского ГУ ФСИН, отбывающие наказание с интересом повторяли движения за руководителями занятия по основам боевых искусств. Подобная практика для колонии — первая, однако, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Бунеску заявил, что занятия могут проводить регулярно. Возможно, этот опыт будет распространен и на другие учреждения, пишет Ura.ru