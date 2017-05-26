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Россия
Путин поручил разработать механизм переселения из аварийного жилья

Путин поручил разработать механизм переселения из аварийного жилья

18:36  26 Мая 2017
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Путин обозначил срок внесения в ГД проекта о механизме переселения из аварийных домов

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в Госдуму законопроект о постоянном механизме переселения из аварийного жилья до 1 июля 2018 года. 

«Внести в Государственную думу федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — сообщается на сайте главы государства.

Также российский лидер поручил правительству до 1 ноября продлить срок деятельности Фонда ЖКХ до 1 января 2019 года.

Добавим, ранее премьер-министр РФ ​Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее ценообразование в сфере ЖКХ начиная со следующего года. Согласно сопроводительной записке, это решение направлено на развитие институтов концессии в ЖКХ.

Алексей Громов
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