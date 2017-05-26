Дейр эз-Зор: гарнизон САА уничтожил технику ИГ в районе Ас-Сарда

В Избранное

Скопировать

Дейр эз-Зор, 26 мая. Правительственные войска нанесли ракетные удары по позициям «Исламского государства»* на окраине осажденного города.

Сирийское агентство «САНА» сообщает, что в результате ракетного обстрела был уничтожен пикап боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), оснащенный орудием калибра 57 миллиметров. На юге города ликвидированы несколько огневых точек исламистов.

Источник отмечает, что в квартале Аль-Муаззафин сирийские военные обнаружили крупный тоннель джихадистов. Подземные коммуникации достигали протяженностью 60 метров. Тоннель был уничтожен вместе с находившимися в нем террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.