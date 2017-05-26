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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: гарнизон САА уничтожил технику ИГ в районе Ас-Сарда

Дейр эз-Зор: гарнизон САА уничтожил технику ИГ в районе Ас-Сарда

17:54  26 Мая 2017
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Дейр эз-Зор: гарнизон САА уничтожил технику ИГ в районе Ас-Сарда

Дейр эз-Зор, 26 мая. Правительственные войска нанесли ракетные удары по позициям «Исламского государства»* на окраине осажденного города.

Сирийское агентство «САНА» сообщает, что в результате ракетного обстрела был уничтожен пикап боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), оснащенный орудием калибра 57 миллиметров. На юге города ликвидированы несколько огневых точек исламистов.

Дейр эз-Зор: гарнизон САА уничтожил технику ИГ в районе Ас-Сарда

Источник отмечает, что в квартале Аль-Муаззафин сирийские военные обнаружили крупный тоннель джихадистов. Подземные коммуникации достигали протяженностью 60 метров. Тоннель был уничтожен вместе с находившимися в нем террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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