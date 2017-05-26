Депутаты ГД хотят наладить контакт между чиновниками и гражданами

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Москва, 26 мая. Депутаты Госдумы просят правительство дать оценку сложившейся ситуации, при которой граждане не могут связаться с должностными лицами по телефону.

Соответствующий запрос на имя министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий призвал власти провести межведомственную проверку по данному факту.

«В последнее время граждане все чаще стали обращаться с проблемой установления телефонного контакта с должностными лицами. В связи с этим снижается доверие населения к государственным учреждениям», — говорится в документе, который имеется в распоряжении RT на русском.