Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Депутаты ГД хотят наладить контакт между чиновниками и гражданами

Депутаты ГД хотят наладить контакт между чиновниками и гражданами

17:54  26 Мая 2017
111

Депутаты ГД хотят наладить контакт между чиновниками и гражданами

Москва, 26 мая. Депутаты Госдумы просят правительство дать оценку сложившейся ситуации, при которой граждане не могут связаться с должностными лицами по телефону.

Соответствующий запрос на имя министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова направил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий призвал власти провести межведомственную проверку по данному факту.

«В последнее время граждане все чаще стали обращаться с проблемой установления телефонного контакта с должностными лицами. В связи с этим снижается доверие населения к государственным учреждениям», — говорится в документе, который имеется в распоряжении RT на русском.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть