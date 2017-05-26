Навальный попался на плагиате в новом «расследовании»

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Москва, 26 мая. Изложенные в ролике ФБК Алексея Навального сведения о том, что всеми российскими СМИ якобы владеет один человек, почти полностью схожи с расследованием журналиста Арсения Бобровского от 2014 года. По словам самого автора, действия оппозиционера нельзя охарактеризовать иначе, как очевидный плагиат.

«Они (команда Навального) взяли мой текст 2014 года «Спрут — это глагол» и сделали по нему ролик, забыв, что сейчас 2017», — написал Бобровский на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист отметил, что не собирается «обижаться» на отсутствие ссылок в отличие от портала «Собеседник», который обвинил Навального в плагиате предыдущего расследования, «но такое обилие явной лажи, действительно бросает тень на все остальные расследования ФБК», передает агентство «Политика сегодня».

Ранее редактор отдела медиа газеты «Ведомости» Ксения Болецкая также уличила Навального в освещении недостоверных фактов в очередном ролике-«расследовании», который тот опубликовал на YouTube.

Напомним, в пятницу пресс-служба бизнесмена Алишера Усманова сообщила о готовности представить суду доказательства ложности обвинений оппозиционера Алексея Навального