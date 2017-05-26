ДНР предупреждает об угрозе полной остановки Донецкая фильтровальной станции

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Донецк, 26 мая. В министерства строительства и ЖКХ ДНР пришли к выводу, что полная остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС) чревата серьезными экологическими и гуманитарными последствиями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители МЧС, ЖКХ, КП «Вода Донбасса» и других коммунальных учреждений провели в Донецке круглый стол, в ходе которого обсуждались риски в случае полной остановки ДФС. Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец отметил, что ДФС неоднократно подвергалась серьезным обстрелам со стороны ВСУ.

«Донецкая фильтровальная станция терпит обстрелы с 2014 по сегодняшний день. По территории ДФС огонь велся 375 раз, было зафиксировано 375 попаданий из орудий разного калибра. Вдумайтесь: до войны станция прекращала свою работу только однажды», — подчеркнул министр.

По его словам, каждая внеплановая остановка ДФС несет за собой большой объем дополнительных работ, а также повторные запуски дорогостоящего оборудования. Таким образом, техника изнашивается в десятки раз быстрей. Следовательно, такие внеплановые перезапуски ДФС грозят полным прекращением работы фильтровальной станции.

Кроме того, ситуация осложняется отсутствием безопасных условий работы для сотрудников ДФС. Сегодня уже три года, как люди выходят на работу с мыслью о том, что они могут не вернуться домой, так как работают фактически «между двух огней» - позиции ВСУ находятся в 150 метрах от ДФС. Сотрудники фильтровальной станции каждый день рискуют жизнью, чтобы обеспечить водой не только территорию ДНР, но и районы подконтрольные Украине.

Стоит также отметить, что нестабильная обстановка в нейтральной зоне может послужить причиной сокращения водоснабжения ближайших населенных пунктов, а также существует риск утечки хлора. В завершении круглого стола поступило предложение о создании отдельной рабочей подгруппы на переговорах в Минске по рассмотрению вопросов, касающихся водоснабжения Донбасса.