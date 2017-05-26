Аваков устроил блицкриг налоговикам времен Януковича. Колонка Максим Равребы

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«Киевская хунта» вспомнила о тех, кто имел дело деньгами во время «преступного режима». Причем не просто с деньгами, а с громадными деньгами. Все эти люди возглавляли региональные налоговые службы, включая таможню. Внезапно, по приказу, выполнение которого было возложено на министра внутренних дел Арсена Авакова, была проведена беспрецедентная операция в 15 областях Украины. В ней было задействовано две с половиной тысячи сотрудников МВД и военных прокуроров. Проведены сотни обысков. Задержаны 23 сотрудника бывшего министерства доходов и сборов Украины. Семеро из них арестованы. Остальных суды освобождают под залог. Эти внезапные аресты с последующим выходом под залог — одна из визитных карточек киевского режима и форма государственного бандитизма с большой дороги. Впрочем, у задержанных, несомненно, «рыло в пуху». Правда, уровень грабежа собственной страны при Викторе Януковиче был значительно, ну очень сильно скромнее, чем теперь.

Чей приказ выполнял Аваков? Генерального прокурора Юрия Луценко. Правда, дела готовил не он. Он сам вообще не прокурор и даже не юрист. Его поставили как представителя «революционной» власти, после смещения слишком одиозного Виктора Шокина. Луценко, деятельность которого я очень хорошо помню при президенте Викторе Ющенко, в нынешнем кабинете Авакова, скорее всего, использует свой опыт в МВД: то есть сам он ничего не делает, за него работают местные «профессионалы».

Они же и кладут на стол Луценко эти самые дела, которым потом дают ход. Несложно понять, что подобный стиль работы возможен только в виде «заказа». Потому что сам Луценко «матчастью» не владеет, в оперативной работе ни черта не понимает, где искать и кого — не ведает, а законов (кроме статей, по которым он сам сидел в тюрьме по пустяковому делу) — не знает.

Так что отнесем эти аресты и вспышку репрессий против «папередников» (от укр. «попередникiв» — предшественников — Прим. ФАН) к большому политическому заказу «сверху». К какому именно «верху» относится прессинг против «минсдоховцев», попробуем понять. Итак, Генпрокуратуре «сверху» заказали бывших налоговиков: Януковича и экс-главу того самого «Минсдоха» Александра Клименко. Оба живы, оба находятся в изгнании в России. Против обоих пытаются организовать судебные процессы. Оба опасны режиму. Янукович знает о нем все. Клименко не просто знает, но даже пытается в своей вынужденной эмиграции демонстрировать политическую деятельность и твердые намерения вернуться на Украину, причем не на танке, а в качестве субъекта. В эмиграции Клименко, или реально или имитируя, публично заявляет о принадлежности к общественной инициативе «Восстановление Донбасса», а также к партии «Успішна країна». Карманная политическая партия, зарегистрированная в 2011 году, после переворота существует под прикрытием общественной организации. Впрочем, Клименко совсем не на ней базируется. Она в основном для прикрытия, а сам он весьма успешно отбивается в украинских же судах, выигрывая дело за делом. Правда, от новых дел, которые на него заводят, это не спасает.

Все, против кого проходит кампания репрессий, — подчиненные Клименко. Бывшие, а значит, не у дел, либо (как это сейчас сплошь и рядом) продолжающие работать консультантами или «решалами» по телефону у новых хозяев, их кабинетов. Всем им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 97 миллиардов гривен. И это обвинение — прикрытие другой цели тревожащего набега. То, что изымают и демонстрируют телевидению подчиненные Авакова, — есть в домах всех, кто «крышует темы» во власти. Что при Януковиче, что при «хунте». Разница лишь в том, что тогда грабили гораздо скромнее, а бывшие журналисты и активисты-грантоеды не имели возможности скупать элитную недвижимость в Киевской области, как это делает (только один пример) мама активиста и революционера Андрея Лозового, депутата Радикальной партии Олега Ляшко, работая врачом-педиатром в Ровно. Все можно! Мечты сбываются!

Что же за цель у такой облавы на подчиненных беглых руководителей Украины? Кстати, кто они? Среди задержанных — бывшие руководители Луганского, Днепропетровского, Крымского и Харьковского управлений. Вертолетами из регионов задержанных доставляли в Печерский районный суд Киева. Генеральная прокуратура начала также расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу. Аваков заявил, что речь идет о самой крупной антикоррупционной операции в масштабах страны. Добавлю, что почти все были выпущены под залог — то есть за выкуп. Еще один вопрос, прежде чем фокус будет разоблачен. Что они такое?

Миндоход или, по-уличному, «Минсдох». Так называлась объединенная в одну, таможенная и налоговая службы. Это случилось в 2012 году, а летом 2013-го, «Минсдох» провел закрытое празднование своего первого дня рождения. Из журналистов туда не пригласили никого. Кроме одного, которого звали Максим Равреба. Я был на первом дне рождения и могу сказать, что это был один из самых сильных ходов правительства Николая Азарова. Хотя сам Азаров вряд ли напрямую влиял на эту службу. Слишком могущественная и богатая. Хотя думаю, что это была именно его идея, потому что Николай Янович возглавлял украинскую налоговую службу при президенте Леониде Кучме с 1996 по 2002 годы. Тогда она называлась скромнее: «администрация». Объединение таможни и налоговой дало самое сильное, после силовых, министерство. А точнее — самое богатое. Оно контролировало весь транзит через Украину, а также все поступления в бюджет. Лично Клименко был ответственным за наполнение казны.

Деньги. Вот цель номер один. Несмотря на объявленную конфискацию полутора миллиардов, якобы принадлежавших Януковичу, это были деньги бывшего «Минсдоха». Цель номер два — имитация борьбы с коррупцией. Что немаловажно, потому что Запад не сегодня-завтра откажет хунте в материальной помощи, а без нее отдавать долги МВФ будет нечем. Цель третья, как ни удивительно звучит, служит обычному делу любой революции. Пожиранию своих детей. Имя его — НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро. Самое нелюбимое дитя «революции достоинства». Оно было создано для прикрытия, для имитации борьбы с коррупцией, для отвода глаз, для «западных партнеров» и туда взяты на работу самые некомпетентные люди, которые «стояли на Майдане», а также грузинские «варяги». Фамилия одного из них — Гизо Углава. Последний «варяг» последнего бастиона «ревкома» Майдана, которым является НАБУ. Его ненавидят все профессиональные сотрудники МВД, ГПУ, СБУ и Администрации президента Украины. Потому что оно «не пришей кобыле хвост». Там горлопаны, болтуны, метросексуалы и прохиндеи. А деньги любят тишину. Все самые громкие скандалы на Украине связаны с НАБУ. Наконец третья причина: «хунта в поисках десятки». Банально, но факт. Денег в казне нет. Брать их неоткуда. Экономика и финансы лежат. В стране правовой и институциональный произвол и хаос. А бывшие «фюреры Минсдоха», знают, куда прятали «откаты» с «распилов».

Наконец, еще один нюанс. На самом деле это все цирк, как и прочие эволюции хунты. Имитация бурной деятельности. Потому что без установления единоличной власти Петра Порошенко или возвращения в большую политику его главного конкурента Арсения Яценюка (усиленного Аваковым) ничего не сдвинется с мертвой точки. То, что именно Авакова выставили, как витрину этой облавы, этого 37-го года, говорит о том, что ответственным и виноватым, в случае чего, назначат именно его. Очередной провал хоть и не сможет сдвинуть Авакова с пути Порошенко, но каждая капля под «фейсбучного» министра МВД приближает этот момент. И он однажды наступит.