Алеппо: САА освободила от ИГИЛ поселение Суккария на востоке провинции

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Суккария, 26 мая. Правительственные войска зачистили от «Исламского государства»* еще один населенный пункт на востоке Алеппо.

Элитная бригада «Силы Тигра» атаковала позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к северо-западу от города Маскана. После нескольких часов боя террористы оставили населенный пункт Суккария. Сообщений о потерях «Халифата» пока не поступало.

Правительственные войска находятся в трех километрах от Масканы, который остается последним городом «Исламского государства» на востоке провинции Алеппо. «Тигры» намерены штурмовать населенный пункт одновременно с трех направлений.

* Организация запрещена на территории РФ.