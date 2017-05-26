Восстановление экономики Сирии зависит от контроля над провинцией Дейр эз-Зор — эксперт

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 26 мая. Сирийской армии необходимо взять под контроль главные нефтегазовые месторождения страны, ведь после окончания вооруженного конфликта нефть и газ будут единственным фактором подъема экономики САР.

Власти Дамаска контролируют ряд нефтяных месторождений в провинции Хомс, в районе Пальмиры и города Саламия, однако большинство нефтегазовых полей остается подконтрольными вооруженной оппозиции и террористам. По данным экономистов, финансовые ресурсы правительства САР уже были исчерпаны к концу 2015 года и Дамаск держался на помощи союзников. Сирийской армии необходимо провести успешное наступление на Дейр-эз-Зор и вернуть контроль над месторождениями этой провинции.

Однако, политологи утверждают, что «застолбить» за собой Дейр-эз-Зор необходимо как можно скорее — США с помощью ССА начали наступление на нефтяную провинцию. Курдские отряды также имеют виды на богатейший природными ресурсами регион. Если Дамаск будет медлить – шансов вернуть нефтяные поля останется все меньше, а с ними и сотен миллионов долларов от продажи нефти, необходимых для восстановления экономики страны, пишет «Экономика сегодня».