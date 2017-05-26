Россиянка с мужем вырвалась из плена турецких родственников

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Екатеринбург, 26 мая. Екатеринбурженка Светлана Хайдарова, оказавшаяся в плену у семьи своего турецкого супруга, смогла сбежать.

Несколько дней назад женщина дозвонилась до корреспондента одного из российских информагентств и сообщила, что вместе с годовалым ребенком находится в плену в доме семьи своего гражданского мужа, с которым познакомилась, когда тот приезжал в Екатеринбург. Женщина рассказала, что у нее отняли документы и средства связи и заставляют заниматься тяжелым физическим трудом. При этом она не знает, где точно находится, поскольку дом расположен за границами населенного пункта. Потенциальные попытки бегства осложняются тем, что женщина не знает турецкого языка.

Как сообщило сегодня агентство URA.Ru, Хайдаровой вместе с супругом Нури Караджой удалось покинуть дом. После того как история Хайдаровой приобрела огласку, российское посольство обратилось к турецким дипломатам. Те, в свою очередь, обратили на инцидент внимание правоохранителей, и те наведались в семью Караджи. После этого глава семейства выгнал сына и невестку. В настоящий момент супруги уехали в город Шанлыурф, где временно поселилась у дальних родственников Нури. Несмотря на все злоключения, Хайдарова не намерена возвращаться в Россию.