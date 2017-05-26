Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактом в Эль-Минье

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху Сиси в связи с терактом в провинции Эль-Минья, жертвами которого стали от 26 до 35 христиан-коптов.

Глава государства назвал нападение на паломников, среди которых были женщины и дети, варварским преступлением.

«Уверен, что силам террора не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Путин также подтвердил, что Россия останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом.