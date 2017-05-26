Худрук «Гоголь-центра» впервые прокомментировал ситуацию с обысками

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал ситуацию с обысками у него дома в рамках расследования уголовного дела о хищениях.

Режиссер в обращении к друзьям на своей странице в Facebook написал, что у него отобрали все средства связи и компьютеры, поэтому он смог собраться с мыслями и выйти на связь только сегодня.

«Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, — именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту «Платформа», — написал он.

Серебренников также намерен доказать, что проект «Платформа» состоялся даже на фоне обстоятельств, которые якобы являются результатом «чудовищной несправедливости». Автор обращения подчеркивает, что готов к любым вопросам, и скрывать ему нечего. Также он поблагодарил актеров Евгения Миронова и Чулпан Хаматову и других коллег за письмо в защиту. «Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я вас всех очень люблю», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассмотрел переданное ему от худрука Театра Наций, актера Евгения Миронова обращение по поводу ситуации вокруг «Гоголь-центра» и режиссера Кирилла Серебренникова. 23 мая в столичном «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении.