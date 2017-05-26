Клинцевич: Поведение властей Эстонии — это позиция «шестерок», желающих угодить хозяину

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Эстония выдворяет из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

СМИ со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандру Камилову сообщили о том, что генконсулу и консулу России в Нарве была вручена нота и представители российской дипломатической миссии должны покинуть страну. При этом какие-либо подробности не разглашаются.

В МИД России Федеральному агентству новостей заявили, что поведение эстонских властей — «очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа».

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич считает, что кроме многочисленных внутренних проблем, у правительства Эстонии теперь появились и внешние.

«Сегодня нужна антироссийская тенденция, информационный повод. Для Эстонии этот поступок не имеет никакого значения. У страны очень большие проблемы, связанные с кредитами и социальными вопросами. Им негде взять денег, потому что им никто не помогает. Вот Эстония и решает заработать таким образом, на беспределе, — комментирует для ФАН Франц Клинцевич. — Это позиция «шестерок» — угодить хозяину. Кто прав, а кто виноват, будут выяснять потом. Важно, что событие произошло. Для Эстонии не важны взаимоотношения с РФ, но ее власти даже не понимают последствий реакции России, которые для них будут катастрофическими с точки зрения экономики. Я в этом абсолютно убежден».

Непонятно, что вынудило эстонский МИД пойти на столь радикальные шаги. Совершенно очевидно, что большинство недоразумений можно решить дипломатическим путем. Собеседник ФАН допускает возможность того, что Эстония получит от Европы некие преференции за свое решение по отношению к России.

«Ну заплатят им за выдворение российской дипмиссии, поставят ПРО, привезут оружие, чтобы они выглядели прилично. И объяснения поступку найдутся. Мы же, по их мнению, собираемся завоевать Эстонию. Нам же безумно нужны два с половиной миллиона голодных людей, которые уже не знают, что делать не только со своей европейской свободой, но и, самое страшное, со своей экономикой. Россия, безусловно, должна ввести в ответ экономические ограничения», — резюмирует Франц Клинцевич.

Вручение ноты российским дипломатом произошло на следующий день после саммита НАТО, и этот факт заставляет о многом задуматься. Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам завершившегося саммита альянса сообщил, что канадский батальон НАТО в Латвии будет сформирован уже в ближайшее время. Напомним, что на саммите блока в Варшаве в прошлом году лидеры НАТО решили, что с начала 2017 года в странах Балтии и в Польше будут развернуты четыре многонациональных батальона.

Страны Прибалтики наряду с Польшей давно сетуют в НАТО о якобы готовящемся российском вторжении на их территории. Постоянное нагнетание паники, строительство на границе с Россией стен и заборов, как в случае с Литвой и ее ограждением у границ с Калининградом, дают странам Запада возможность для размещения в Латвии, Литве, Польше и Эстонии своих баз, ПРО и военных контингентов. Мини-европейские «державы» получают от Запада деньги и защиту за то, что позволяют НАТО окружить Россию фактически со всех сторон. Предлог с вторжением злобных русских культивируется настолько удачно, что, к примеру, нынешняя незалежная Украина во главе с Петром Порошенко на этом «собаку съели».

Все, кто русский и русскоязычный, для властей стран Балтии и Польши — потенциальные захватчики. Не далее как вчера правительство Польши представило миру новую новую концепцию обороны. Главный вероятный противник страны, разумеется, Россия. В документе подробно рассматриваются сценарии развития конфликта между РФ и НАТО, поскольку Москва, по их мнению, — главный дестабилизатор для Украины, Белоруссии, Молдавии и стран Кавказа.

Депутат от Национального блока Латвии Эдвин Шноре был более красноречив. В своей колонке в газете Шноре называл русскоязычное население страны «вшами».

Отметим, что за последние месяцы свои посты в правительстве Эстонии покинули сразу двое русскоязычных министров — Мартин Репинский, занимавший пост министра сельской жизни, а также министр государственного управления Михаил Корб.