ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГ в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Скопировать

Дейр эз-Зор, 26 мая. Военная авиация Сирии нанесла серию авиаударов по местам концентрации террористов в осажденном городе.

Сирийские летчики совершили боевые вылеты в районе юго-западной части осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) города. Военные источники сообщают о десятках уничтоженных исламистов в Дейр эз-Зоре.

Командование САА отмечает, что воздушная поддержка ВВС Сирии в провинции Хомс и в Восточном Каламуне обеспечила успешное продвижение правительственных войск. Армия Сирии взяла под контроль порядка 5000 квадратных километров территории провинции. Боевики отступают и бросают свои позиции без сопротивления.

* Организация запрещена на территории РФ.