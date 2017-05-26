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Новости Сирии
ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГ в Дейр эз-Зоре

ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГ в Дейр эз-Зоре

17:24  26 Мая 2017
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ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГ в Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 26 мая. Военная авиация Сирии нанесла серию авиаударов по местам концентрации террористов в осажденном городе.

Сирийские летчики совершили боевые вылеты в районе юго-западной части осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) города. Военные источники сообщают о десятках уничтоженных исламистов в Дейр эз-Зоре.

ВВС Сирии нанесли авиаудар по ИГ в Дейр эз-Зоре

Командование САА отмечает, что воздушная поддержка ВВС Сирии в провинции Хомс и в Восточном Каламуне обеспечила успешное продвижение правительственных войск. Армия Сирии взяла под контроль порядка 5000 квадратных километров территории провинции. Боевики отступают и бросают свои позиции без сопротивления.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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