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Украина
Самолет упал на жилой дом под Черниговом, погиб пилот

Самолет упал на жилой дом под Черниговом, погиб пилот

17:29  26 Мая 2017
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Самолет упал на жилой дом под Черниговом, погиб пилот

Киев, 26 мая. Легкий самолет Cessna-172 потерпел крушение в Черниговской области. ЧП произошло в районе аэродрома «Певцы». По предварительным данным, пилот погиб на месте авиакатастрофы.

При падении воздушное судно повредило расположенный неподалеку частный дом, после падения самолет загорелся, уточняют местные СМИ. За штурвалом находился 36-летний житель Киевской области. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Все подробности в данный момент уточняются. 


 

Ярослава Замысловатова
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