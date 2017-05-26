В Краснодаре врачи спасли жизнь женщине с огромной аневризмой артерии

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Краснодарские врачи спасли жизнь женщине с редким и тяжелым заболеванием — патологическим расширением подвздошной артерии, одного из самых крупных магистральных сосуда в организме человека. Аневризма достигала гигантского размера — пяти сантиметров. Женщина могла погибнуть в любой момент. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

У Наргизы Серапионовны Ардбы, так зовут 65-летнюю жительницу Анапы, заболевание обнаружили случайно. По ее словам, к врачу она обратилась потому, что сильно болела поясница.

«У меня диабет, сахар постоянно скакал, давление, сильно болели суставы и поясница. Ходить уже почти не могла, еще бы — вес перевалил за 120 килограммов. Последние лет пять из дома почти не выходила, разве что к врачу. Жить не хотелось, так все болело. Но я думала, что все это из-за веса. Записалась к эндокринологу. Та, помимо прочих анализов, дала направление на УЗИ. И тут выяснилось, что у меня проблема с сосудами. Да еще такая болезнь, которая может привеcти к мгновенной смерти, поэтому нужно срочно делать операцию», — рассказала Наргиза Ардба корреспонденту ФАН.

Так Наргиза Серапионовна попала в краевую клиническую больницу №2 Краснодара. По словам оперировавшего ее хирурга Артема Бухтоярова, ситуация сильно осложнялась сопутствующими заболеваниями пациентки — сахарным диабетом и ожирением. Да и сама аневризма подвзошной артерии была слишком велика.

«Такие огромные аневризмы подвздошной артерии встречаются крайне редко, а вероятность летального исхода — стопроцентная. При разрыве подвздошной артерии смерть наступает мгновенно», — подчеркнул Артем Бухтояров.

Открытая операция в данном случае исключалась. Единственным выходом была эндоваскулярная установка стент-графта. Это внутрисосудистый протез с сетчатым металлическим каркасом, который заводится по сосудам к месту патологии через бедренные артерии и «выключает» аневризму из кровотока. Стент-графт вставляется внутрь сосуда, создавая тем самым новую стенку. Кровь идет по протезу, а аневризма, будучи изолированной, через некоторое время сокращается в размерах.

«Установка стент-графта требует обязательного проведения компьютерной томографии, чтобы установить вид аневризмы, ее объемы и определиться с размерами стент-графта, необходимого для данной пациентки. Стент-графт заказывается под каждого конкретного больного, и его цифровой обсчет ведется именно по КТ. Когда имплантат доставили в нашу больницу, была назначена дата операции. Установка стент-графта проводилась в присутствии проктора (курирующего врача) — доктора медицинских наук, рентгенэндоваскулярного хирурга из Москвы Михаила Мовсесянца», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ККБ№2 Артем Бухтояров, который оперировал сложную пациентку.

Бухтояров также пояснил, что проктор — эта врач с большим опытом установки конкретного стент-графта. У каждого имплантата есть свои прокторы, которые приезжают в российские больницы и следят за ходом операций, подсказывают, если у хирургов возникают вопросы.

«В случае с Наргизой Серапионовной операция прошла стандартно. Результат хороший. Сосудистые хирурги сделали доступ через бедренные артерии, мы установили стент-графт и ушили раны. Пациентка чувствует себя хорошо, начала вставать и ходить уже в первые сутки после операции», — сказал Артем Бухтояров.

Наргиза Серапионовна результатом лечения очень довольна. Операция прошла 22 мая, и сегодня она чувствует себя абсолютно здоровой.