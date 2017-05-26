Ультиматум ИГИЛ в Ракке: справятся ли проамериканские силы с террористами до конца мая

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Международная коалиция, возглавляемая США, продолжает строить планы насчет Ракки. Так, поддерживаемый американцами курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» обратился к боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) с ультиматумом. Боевиков, окопавшихся в Ракке, призывают добровольна сложить оружие до конца мая, сообщает Reuters. В ультиматуме отмечается, что боевикам будет гарантирована жизнь, обеспечить безопасность обещают и семьям террористов.

Каковы перспективы военной операции коалиции Запада во главе с США в Ракке, и в чем состоят далеко идущие планы американцев в этом регионе, рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей независимый политолог Александр Асафов.

«Честно говоря, прогнозировать сейчас действия коалиции достаточно сложно, потому что последние военные решения как и высшего руководства Соединенных Штатов и их союзников, так и, соответственно, уровнем помельче, достаточно часто вызывают большие вопросы и совершенно неоднозначны», — сообщил Александр Асафов.

В качестве примеров политолог привел авиаудар коалиции по силам САА и их союзников на юге Сирии, а также ракетный удар США по авиабазе Шайрат. По словам эксперта, все это не поддается какой-либо логике, поэтому есть фактор неожиданности.

«А что касается Ракки, безусловно, весь этот конфликт, помимо политически декларируемых высоких целей вроде отставки «тирана» Асада, борьбы с ИГИЛ* и так далее, это, конечно же, война за ресурсы», — обратил внимание Асафов.

Политолог подчеркивает, что в самом начале сирийского конфликта лежит именно ресурсная война. Асафов напоминает, что да начала боевых действий велись разговоры о том, что если начнётся конфликт в Сирии, то это, в первую очередь, ограничит передвижение танкеров с саудовской нефтью, серьезно повлияет на нефтяной рынок.

«В глубине конфликта всегда есть ресурсная причина. И, конечно же, как только коалиция наложит каким-то образом контроль на эти вещи, безусловно, мы увидим если не прямое использование, то через цепочку, скажем так, контрактов с подконтрольными какими-то организациями эти ресурсы будут освоены», — подытожил Александр Асафов.

Тем временем ситуация вокруг города, захваченного террористами, накаляется. Так, вооруженные формирования курдов в ходе ожесточенных боев с террористами взяли под контроль дамбу в районе Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.