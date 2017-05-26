Прилепин призвал русских писателей не бояться ездить в Донбасс

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Санкт-Петербург, 26 мая. Писатель Захар Прилепин, посетивший юго-восток Украины и продолжающий активно помогать жителям Донбасса, призвал авторов последовать его примеру, покинув московскую зону комфорта.

«99% писателей сконцентрировались в Москве, и они рисуют друг друга, своих любовниц, свой бесконечный «духлесс», вместо того, чтобы написать про Камчатку, Южный Сахалин, Донбасс», — заметил Прилепин. Публицист убежден, что стать героями своих будущих произведений литераторы смогут только в экстремальных ситуациях.

«У Буковски своя безумная биография, в России — Эдуард Лимонов . Они, действительно, помещали себя в разнообразные растворы, смотрели на реакцию, как каменеет или распадается их сущность, тело, их физика, а потом это фиксировали», — напомнил он.

По мнению Прилепина, сейчас огромное количество молодых авторов не ставят над собой таких экспериментов, а просто придумывают собственный некий образ и водят вокруг него бесконечные хороводы. В этом писатель видит одну из больших проблем современной литературы.

При этом Прилепин добавил, что сам писать про свое посещение Донецка пока не собирается, пишет агентство «Политика сегодня».

