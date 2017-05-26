Трамп и Абэ договорились усилить давление на КНДР при помощи санкций

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Вашингтон, 26 мая. Американский президент Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ пришли к соглашению работать над расширением санкций против КНДР, сообщили в Белом доме.

Глава Белого дома Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ встретились в городе Таормина на восточном побережье Сицилии, гдк открывается саммит G7. Вашингтон готов работать с Японией и Южной Кореей, а также с другими союзниками для усиления давления на Северную Корею, чтобы показать — текущий курс Пхеньяна никуда не ведет. В сообщении представителя администрации США говорится, что Трамп и Абэ договорились о расширении санкций против КНДР, в том числе путем наложения санкций на организации, поддерживающие программу ракетного и ядерного оружия.