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Политика
Конгресс США предлагает отобрать бизнес Трампа

Конгресс США предлагает отобрать бизнес Трампа

17:08  26 Мая 2017
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Конгресс США предлагает отобрать бизнес Трампа

Вашингтон, 26 мая. Президента США Дональда Трампа могут обязать передать все его финансовые активы под управление трастового фонда, чтобы избежать конфликта интересов.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Конгресса сенатор от Демократической партии Адриано Эспайят. Если документ будет принят, то Трамп фактически потеряет права собственника на переданные активы, которые перейдут независимым управляющим.

«По прошествии 30 дней с даты вступления президента в должность президент не может располагать активами, которые могут привести к конфликту интересов», — говорится в документе, который оказался в распоряжении RT на русском.

#трамп
Геннадий Плющев
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