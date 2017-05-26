ДНР: ВСУ бьют по Красногоровке, чтобы потом обвинить ополченцев Донбасса

В Избранное

Скопировать

Донецк, 26 мая. Украинские силовики идут на любые преступления, чтобы сфабриковать факты, которые якобы подтверждают обстрелы со стороны ДНР.

По его словам, минувшей ночью украинские силовики продолжили обстрелы Красногоровки с использованием РСЗО «Град» и крупнокалиберной артиллерии. Обстрелы ведутся с позиций подразделения ВСУ, которое сформировано из боевиков «Правого сектора»* (экстремистская группировка запрещена в России) и дислоцируется в районе населенного пункта Невельское.

Басурин также добавил, что сегодня поступила информация от жителей поселков Максимильяновка, Каменка и Водяное о переброске тяжелого вооружения ВСУ и создании новых позиций в Ясиноватском районе.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что переброска и скрытное рассредоточение военной техники ВСУ свидетельствует о подготовке к очередной провокации на линии фронта в Донбассе.

* Организация запрещена на территории РФ.