Названы цена и предположительная дата выхода iPhone 8

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Нью-Йорк, 26 мая. Анонс смартфонов iPhone 8 и 7S состоится уже 17 сентября, написал на своей странице в Twitter известный инсайдер Бенджамин Веские. По его словам, старт продаж нового гаджета от компании Apple запланирован на 25 сентября.

Отметим, что 17 сентября в 2017 году приходится на воскресенье. Как известно, компания из Купертино никогда не устраивала презентации своих устройств в выходные.

Apple's iPhone 8 / 7s Keynote will be held on September 17.

Sales September 25. — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) May 25, 2017

Несколько дней назад аналитик UBS Стивен Милунович сообщило возможной стоимости нового iPhone, который представят этой осенью. По информации его источников, цена будущего флагмана составит 870 долларов.

24 мая блогер Вениамин Гескин опубликовал в Интернете видеоролик с демонстрацией макета нового телефона iPhone 8 от Apple.