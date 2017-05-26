Новости ДНР и ЛНР: шантаж и блокада Донбасса, смерть от снаряда ВСУ, Киев торгует мертвыми душами

В Избранное

Скопировать

Новости ДНР и ЛНР, 26 мая. Украинские радикалы никак не успокоятся с блокадой Донбасса; ВСУ выпустили по ДНР почти 4,5 тысячи снарядов; мирная жительница погибла от ран, полученных при обстреле автовокзала «Трудовские», Киев торгует мертвыми душами под видом пленных.

Блокада Донбасса — оружие украинских радикалов

Организаторы торговой блокады Донбасса шантажируют украинское правительство, а заодно и российские предприятия, волею судеб оказавшиеся на территории Украины.

Радикалы, которые вообще-то не прочь национализировать российские предприятия на Украине, для начала грозят только максимально осложнить их работу, если республики Донбасса не передадут Киеву украинских пленных. На выполнение условий ультиматума отводится две недели, заявил один из координаторов блокады Донбасса Анатолий Виногродский.

«Мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих РФ, если в течение двух недель не будет решен вопрос о возвращении наших пленных», — заявил Виногродский на пресс-конференции.

Ранее полпред России на минских переговоров Борис Грызлов заявил, что обмен пленными по формуле «всех на всех» срывает именно Киев. Дело в том, что на Украине так и не принят закон об амнистии для всех участников боевых действий в Донбассе, как было предусмотрено минскими соглашениями.

ВСУ выпустили по ДНР почти 4,5 тысячи снарядов, погибла женщина

За прошедшую неделю вооруженные силы Украины около 400 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой народной республики почти четыре с половиной тысячи снарядов.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за прошедшую неделю ВСУ 378 раз нарушили режим прекращения огня и выпустили по территории ДНР 4456 реактивных и артиллерийских снарядов, а также мин и танковых выстрелов из запрещенного минскими соглашениями вооружения», — отметил Басурин.

Под обстрелы попал 31 населенный пункт на территории ДНР, в том числе, Горловка и ее окрестности, Донецк, Ясиноватая, Докучаевск, Еленовка, Коминтерново, Саханка и другие населенные пункты. Обстрелами повреждено более 60 домостроений.

Также сообщается, что в Донецке скончалась 64-летняя мирная жительница, пострадавшая 24 мая при обстреле украинскими силовиками автостанции «Трудовские».

«В четверг в отделении нейрохирургии больницы имени Калинина скончалась женщина, которая попала под обстрел со стороны ВСУ на автостанции «Турдовские» 24 мая», — рассказал глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

О десятках нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками сообщает и военное руководство Луганской народной республики (ЛНР).

Киев торгует мертвыми душами

Киев включил двух умерших в список лиц для верификации по обмену пленными, обозначив их как якобы находящихся на свободе. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам на минских переговорах, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Кобцева напомнила, что, в соответствии с запросом ЛНР и ДНР, украинская сторона передала республикам Донбасса «смешанный» список, содержащий информацию об удерживаемых лицах, подлежащих верификации. Этот список Киев разделил на несколько категорий.

«Одна из представленных категорий — это лица, которые по версии украинской стороны находятся на свободе, или лица, которые никогда на Украине не задерживались, и по ним отсутствует информация, — пояснила Кобцева. — Таким образом, в список попало 236 человек, которые якобы находятся на свободе».

По словам Кобцевой, эти две категории вызвали несогласие у делегации ЛНР.

«После дальнейшей проработки, после уточнения, работы с родственниками был выяснен следующий негативный факт: из людей, которые якобы находятся на свободе, двух человек уже нет в живых», — отметила представитель ЛНР.

По словам Кобцевой, речь идет, например, о человеке, который содержался в Старобельском СИЗО и погиб от голода, жестокого обращения и отказа в медицинской помощи.

Позже обнаружилась и вторая «мертвая душа», отметила она, добавив, что относительно 70 человек из указанного списка Киев вообще не смог предоставить никакой информации.

«То есть, по 70 лицам у них вообще отсутствует информация, и мы считаем, что эту информацию они скрывают, — отметила Ольга Кобцева.