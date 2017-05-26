Хомс: в районе Аль-Ваер начала работать местная больница

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Хомс, 26 мая. В освобожденном от боевиков районе начали работать медицинские учреждения.

Власти столицы провинции Хомс сообщили о возобновлении работы государственной больницы Аль-Валид в освобожденном от боевиков квартале Аль-Ваер. Боевики и члены их семей были эвакуированы несколькими партиями в провинцию Идлиб.

Ранее сообщалось, что в районе Аль-Ваер ведется разминирование. Саперами обнаружена мастерская по производству самодельных взрывчатых устройств и склад с ракетами американского и израильского производства.

Также в районе Аль-Ваер приступили к восстановлению ЛЭП и телефонной сети.