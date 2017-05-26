Путин во Франции обсудит с Макроном Сирию, Донбасс и борьбу с терроризмом

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин 29 мая посетит Францию по приглашению своего коллеги Эммануэля Макрона. В пресс-службе президента раскрыли подробности программы визита Путина.

Лидеры двух стран посетят дворец Большой Трианон в Версале, где будет проходить подготовленная Государственным Эрмитажем выставка «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», посвященная 300-летию первого визита императора во Францию. Помимо этого, в планах Путина значится посещение Российского духовно-культурного центра в Париже.

Также запланированы переговоры глав двух государств — первые с момента избрания Макрона президентом.

«В ходе переговоров на высшем уровне запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, предполагается, что между двумя президентами состоится обмен мнениями по ключевым международным вопросам, в том числе украинскому и сирийскому кризису и борьбе с международным терроризмом, в том числе на Африканском континенте.

Россия и Франция поддерживают активное экономическое и культурное сотрудничество, отмечается в сообщении. Так, в 2016 году российско-французский товарооборот по сравнению с 2015 годом увеличился на 14,1% до 13,3 млрд долларов, позитивная динамика сохраняется и в этом году. Функционирует Российско-Французский Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Кроме того, стороны продолжают успешное сотрудничество в инвестиционной сфере, примером тому является работа Российско-французского инвестиционного фонда.

Активно осуществляется сотрудничество в энергетической сфере: компания «Энжи» закупает газ у «Газпрома» на основе долгосрочных контрактов, действующих до 2030 года.

Реализуется совместная программа по освоению космоса под названием «Союз-СТ».

Также активно развиваются российско-французские культурно-гуманитарные обмены, реализуется программа перекрестных Годов культурного туризма.