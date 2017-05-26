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Россия
Путин поручил разработать механизм привлечения россиян к тушению пожаров

Путин поручил разработать механизм привлечения россиян к тушению пожаров

16:54  26 Мая 2017
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Путин поручил разработать механизм привлечения россиян к тушению пожаров

Москва, 26 мая. Правительство России к 1 июля должно выработать несколько предложений по привлечению гражданского населения и организаций к тушению природных пожаров. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов РФ и представить предложения по привлечению организаций и граждан к борьбе с природными пожарами», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, а также высшее руководство регионов.

Глава государства также распорядился провести оценку ущерба, который был нанесен пожарами частным хозяйствам в Бурятии, Иркутской и Тюменской области, а также принять решение о выплате компенсаций.

#путин
Геннадий Плющев
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