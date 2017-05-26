Греф объяснил, почему Сбербанк не может работать в Крыму

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Москва, 26 мая. Глава Сберегательного банка Герман Греф сообщил, что кредитная организация не планирует начинать работу в Крыму после продажи украинского бизнеса.

«Крым и работа в Украине слабо связаны, — сказал он на пресс-конференции после собрания акционеров. — Наша работа в Крыму означает попадание в очень широкий спектр санкций».

По словам Грефа, выход на рынок Крыму грозит более широкими санкциями против Сбербанка, а также будет иметь серьезнейшие последствия для российской экономики.

Напомним, ранее Греф сообщил, что теоретическая возможность приватизации Сбербанка не исключена, но на практике этот вопрос пока даже не обсуждался.