ФРГ выделила 500 тысяч евро на образовательную программу для жителей Донбасса
Киев, 26 мая. Федеральное правительство Германии выделило 500 тысяч евро на образовательную программу ЮНИСЕФ по информированию жителей Донбасса об опасности, исходящей от мин и остатков боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Киеве.
Программа будет осуществляться мобильными командами ЮНИСЕФ в Донецкой и Луганской областях по согласованию с государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и министерством образования и науки.
«Программа создает для ЮНИСЕФ возможность предоставить, прежде всего, детям, молодым людям и их семьям, проживающим в конфликтных регионах на востоке Украины информацию о способах поведения при обнаружении мин, остатков боевых средств и растяжек», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в 2015 и 2016 годах Германия выделила на проекты ЮНИСЕФ в Донбассе более миллиона евро.