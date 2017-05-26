ФРГ выделила 500 тысяч евро на образовательную программу для жителей Донбасса

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Киев, 26 мая. Федеральное правительство Германии выделило 500 тысяч евро на образовательную программу ЮНИСЕФ по информированию жителей Донбасса об опасности, исходящей от мин и остатков боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Киеве.

Программа будет осуществляться мобильными командами ЮНИСЕФ в Донецкой и Луганской областях по согласованию с государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и министерством образования и науки.

«Программа создает для ЮНИСЕФ возможность предоставить, прежде всего, детям, молодым людям и их семьям, проживающим в конфликтных регионах на востоке Украины информацию о способах поведения при обнаружении мин, остатков боевых средств и растяжек», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2015 и 2016 годах Германия выделила на проекты ЮНИСЕФ в Донбассе более миллиона евро.