Алеппо: командир САА погиб в бою с ИГИЛ на востоке провинции
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Алеппо, 26 мая. Командование Сирийской арабской армии сообщило о гибели одного из командиров правительственных сил.
Командир Юсуф Абу Юсуф погиб на востоке провинции Алеппо во время столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Подробности гибели военнослужащего пока не сообщаются.
Ранее стало известно, что бригада «Силы Тигра» на три километра приблизились к городу Маскана, который является последним оплотом «Халифата» на востоке от Алеппо. В ближайшее время «Тигры» начнут штурм населенного пункта.
* Организация запрещена на территории РФ.
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