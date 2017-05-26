Алеппо: командир САА погиб в бою с ИГИЛ на востоке провинции

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Алеппо, 26 мая. Командование Сирийской арабской армии сообщило о гибели одного из командиров правительственных сил.

Командир Юсуф Абу Юсуф погиб на востоке провинции Алеппо во время столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Подробности гибели военнослужащего пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что бригада «Силы Тигра» на три километра приблизились к городу Маскана, который является последним оплотом «Халифата» на востоке от Алеппо. В ближайшее время «Тигры» начнут штурм населенного пункта.

* Организация запрещена на территории РФ.