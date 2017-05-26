Продажи Lada в Европе растут четвертый месяц подряд

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Москва, 26 мая. В апреле 2017 года в Европе было продано 402 новых автомобиля Lada. Российские автомобили демонстрируют рост продаж вот уже четвертый месяц подряд.

Как сообщает «Автостат», показатель нынешнего апреля на 37,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается показателей за 2017 год, то Lada демонстрирует рост продаж уже четвертый месяц подряд. В общей сложности с начала года было реализовано более 1,5 тыс. экземпляров; рост составил 52,5%.

Эксперты агентства объясняют рост продаж тем, что на европейский рынок вышел новый седан Vesta — в начале года продажи этого автомобиля стартовали в Германии, Венгрии и Болгарии.