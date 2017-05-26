Стали известны подробности судебного процесса над убийцей журналиста Циликина

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Санкт-Петербург, 26 мая. Лишь технические детали не позволили судье Калининского районного суда Петербурга Екатерине Тяминой огласить сегодня приговор Сергею Косыреву, который обвиняется в убийстве журналиста Дмитрия Циликина.

ФАН стали известны некоторые подробности этого громкого судебного процесса.

Слушания проходят в закрытом режиме. Сам Косырев сознался в убийстве Циликина, однако отказывается от обвинения в краже личных вещей жертвы: ноутбука, смартфона и кошелька в котором было почти 50 тысяч рублей. Следствие настаивает, что и жертва, и убийца были как минимум два года знакомы, однако Косырев этот факт отрицает.

Прокуратура просит приговорить 21-летнего молодого человека к девяти с половиной годам лишения свободы. Однако адвокат подсудимого Иосиф Габуния считает, что это слишком большой срок.

«Обвиняемый полностью признал вину, и прокуратура просит осудить его на девять с половиной лет. Я попросил шесть лет, посмотрим какой приговор будет, меньше я просить не мог, потому что статья по которой он обвиняется, предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы», — пояснил юрист в комментарии Федеральному агентству новостей. Приговор Косыреву должны огласить 30 мая.

Журналист Дмитрий Циликин был найден мертвым в своей квартире в апреле 2016 года. Тогда же по подозрению в убийстве был задержан 21-летний студент одного из городских вузов Сергей Косырев. В ходе следствия было установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры он зарезал Циликина, нанеся ему не менее 30 ножевых ранений.

