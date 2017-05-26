ВКС РФ и «Силы Тигра» выдавливают ИГ из восточной части провинции Алеппо

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Алеппо, 26 мая. «Силы Тигра» под прикрытием ВКС РФ приближаются к границам провинции Ракка.

Сирийские источники сообщают, что российские летчики активно используют самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ и Су-34. Авиаудары ВКС РФ готовят почву для наступления правительственных сил. Командир группировки сирийских военных рассказывает, что бойцы вызывают российскую авиацию, когда встречаются с ожесточенным сопротивлением террористов "Исламского государства*" (организация запрещена в России).

В данный момент «Силы Тигра» вошли в пригороды города Маскана, который будет в ближайшее время атакован с трех направлений. После его взятия правительственные войска выйдут к границам провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.