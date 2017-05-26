Установлены личности уничтоженных в Сирии и Ираке главарей ИГ

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Вашингтон, 26 мая. Военным удалось установить личности трех высокопоставленных боевиков «Исламского государства»*, которые были уничтожены международной коалицией в ходе операций в Ираке и Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

Одним из них оказался выходец из Турции Мустафа Гюнеш, который был ликвидирован в ходе авиаудара по населенному пункту Маядин в Сирии 27 апреля. Второй главарь — уроженец Алжира Абу Асим аль-Джазери, который также был убит в Маядине, но значительно позже — 11 мая.

Третий боевик, Абу Хаттаб аль-Рави, погиб в иракском городе Каим 18 мая. Как и двое других, аль-Рави является иностранным наемником, однако определить его происхождение пока не удалось, передает Reuters. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.