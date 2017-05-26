Маликов приказал высечь Бузову «аки срамную девку» за откровенный клип

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Москва, 26 мая. Популярный российский певец Дмитрий Маликов, прозванный «королем Twitter», издал в своем микроблоге «царский указ» — «высечь» певицу Ольгу Бузову за излишне откровенный клип.

Певец, судя по всему, отреагировал на клип, который Бузова сняла совместно с певицей Настей Кудри, под названием #НамБудетЖарко, сообщает «Телеканал 360». Маликов в микроблоге распорядился «высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было».

Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) May 26, 2017

Правда, потом Маликов объяснил телеканалу, что это была просто шутка, а на самом деле певец является фанатом Бузовой и уважает ее творчество, в том числе и новый клип.