iPhone спас британку от гибели во время теракта в Манчестере

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Москва, 26 мая. Жительница Великобритании Лиза Бриджи, которая пострадала во время теракта в Манчестере, считает, что не погибла благодаря своему смартфону.

В тот момент, когда раздался взрыв, 45-летняя женщина разговаривала по iPhone. В результате осколок попал ей в палец. Таким образом, как полагает британка, корпус смартфона послужил своеобразным щитом, остановив стальную гайку, чуть не попавшую ей в голову.

Во время теракта женщина получила как многочисленные переломы, так и ранение лодыжки и бедра. Врачи также ампутировали средний палец Лизы, в который попал осколок.

По мнению супруга пострадавшей, его жене спас жизнь именно гаджет от компании Apple.

«Осколок попал в ее телефон, который, вероятно, не только изменил траекторию гайки, но и значительно замедлил ее ход», — написал он на своей странице в Facebook, передает «Ридус».

Напомним, что в результате теракта, который был совершен в ночь на 23 мая, погибли 22 человека. Еще 75 получили ранения разной степени тяжести, из них 23 продолжают находиться в критическом состоянии.