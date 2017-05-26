Российским дипломатам дали пять дней на то, чтобы покинуть Эстонию

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Москва, 26 мая. Власти Эстонии дали российским дипломатам пять дней на то, чтобы покинуть страну. Ноту с предписанием получили генконсул России в Нарве Дмитрий Казённов и консул Сергей Сургаев.

Причины, по которым дипломатов объявили персонами нон грата в эстонском МИДе не объяснили. Российское внешнеполитическое ведомство уже пообещало не оставить эти действия без ответа, назвав высылку очередным недружественным актом.