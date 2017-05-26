Тиллерсон признал вину США в утечках данных о теракте в Манчестере

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Вашингтон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил утечки в СМИ данных о ходе расследования теракта в британском Манчестере и заявил, что Вашингтон несет ответственность за произошедшее, передает Reuters.

Представитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выразил надежду на то, что отношения между Вашингтоном и Лондоном в сфере безопасности не пострадают от утечки секретных данных о расследовании теракта в Манчестере. «Мы берем на себя полную ответственность за это, и мы, конечно, сожалеем о случившемся», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее сообщалось о прекращении передачи данных спецслужбами Британии американским коллегам из-за появления в западных СМИ сведений о взрывном устройстве, использовавшемся в манчестерском теракте.