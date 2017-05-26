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Тиллерсон признал вину США в утечках данных о теракте в Манчестере

Тиллерсон признал вину США в утечках данных о теракте в Манчестере

16:22  26 Мая 2017
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Тиллерсон признал вину США в утечках данных о теракте в Манчестере

Вашингтон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил утечки в СМИ данных о ходе расследования теракта в британском Манчестере и заявил, что Вашингтон несет ответственность за произошедшее, передает Reuters.

Представитель Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выразил надежду на то, что отношения между Вашингтоном и Лондоном в сфере безопасности не пострадают от утечки секретных данных о расследовании теракта в Манчестере. «Мы берем на себя полную ответственность за это, и мы, конечно, сожалеем о случившемся»,  — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее сообщалось о прекращении передачи данных спецслужбами Британии американским коллегам из-за появления в западных СМИ сведений о взрывном устройстве, использовавшемся в манчестерском теракте.

Ирина Селезнева
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