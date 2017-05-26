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Происшествия
Двух мальчиков придавили железнодорожные шпалы в Оренбургской области

Двух мальчиков придавили железнодорожные шпалы в Оренбургской области

16:16  26 Мая 2017
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Двух мальчиков придавили железнодорожные шпалы в Оренбургской области

Оренбург, 26 мая. Следственный комитет Оренбургской области проводит проверку ЧП с малолетними детьми. Накануне вечером в Медногорскую городскую больницу были госпитализированы двое мальчиков семи и девяти лет.

У одного зафиксирован закрытый перелом костей правой голени, у второго – ушиб поясничного отдела позвоночника.

«По предварительным данным, двоюродные братья играли во дворе дома около железнодорожных шпал, сложенных одна на другую. Мальчики залезли на гору шпал, которые и рухнули на них. Один из них до сих пор находится под присмотром врачей, второго после осмотра и оказания помощи отпустили домой», — сообщили в региональном Следственном управлении.

По результатам доследственной проверки, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело.

Алексей Громов
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