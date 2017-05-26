Атмосферное давление в Москве упадет до экстремально низкой отметки

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Москва, 26 мая. Синоптики предупредили москвичей о падении атмосферного давления до экстремально низких значений в начале следующей недели. По прогнозам столичного Метеобюро, атмосферное давление в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 мая, составит 735 мм ртутного столба.

На сайте «Метеоновости» отмечается, что давление упадет за сутки почти на 15 единиц, из-за столь резкого перепада у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Рекордно низкий показатель атмосферного давления в Москве был зафиксирован 29 мая 2009 года — 721 мм ртутного столба.

Добавим, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам плавное повышение температуры воздуха в конце месяца. По его словам, со вторника в столице ожидается постепенное потепление, однако ему будет предшествовать похолодание.