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Общество
Собянин поздравил школьников с наступлением летних каникул

Собянин поздравил школьников с наступлением летних каникул

16:15  26 Мая 2017
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Собянин поздравил школьников с наступлением летних каникул

Москва, 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с окончанием учебного года. Градоначальник пожелал учащимся хорошего летнего отдыха и свежих впечатлений, а выпускникам — удачи на экзаменах.

Как сообщает «Вечерняя Москва», родители школьников выступили против празднования последнего звонка, предложив заменить его торжественной линейкой.

Ранее сообщалось, что власти Чечни запретили праздновать выпускные в стенах школ. Соответствующее решение принял глава региона Рамзан Кадыров после многочисленных обращений родителей, недовольных денежными сборами в школах.

Геннадий Плющев
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