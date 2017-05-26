Собянин поздравил школьников с наступлением летних каникул

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Москва, 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с окончанием учебного года. Градоначальник пожелал учащимся хорошего летнего отдыха и свежих впечатлений, а выпускникам — удачи на экзаменах.

Как сообщает «Вечерняя Москва», родители школьников выступили против празднования последнего звонка, предложив заменить его торжественной линейкой.

Ранее сообщалось, что власти Чечни запретили праздновать выпускные в стенах школ. Соответствующее решение принял глава региона Рамзан Кадыров после многочисленных обращений родителей, недовольных денежными сборами в школах.