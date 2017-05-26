Дейр эз-Зор: около 80 мирных жителей погибли под авиаударом коалиции США

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Маядин, 26 мая. Удар ВВС международной коалиции во главе с США в провинции Дейр эз-Зор унес жизни около 80 гражданских лиц.

Ракетно-бомбовый удар был нанесен по городу Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Французские СМИ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что в результате авиаудара погибли 80 мирных жителей, среди которых 33 ребенка.

Авиация США атаковала многолюдный рынок и четырехэтажное жилой здание. Отмечается, что дом был полностью разрушен. Ранее в населенном пункте Аль-Букамаль американские летчики убили 31 человека.