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Весь мир
Дейр эз-Зор: около 80 мирных жителей погибли под авиаударом коалиции США

Дейр эз-Зор: около 80 мирных жителей погибли под авиаударом коалиции США

16:19  26 Мая 2017
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Дейр эз-Зор: около 80 мирных жителей погибли под авиаударом коалиции США

Маядин, 26 мая. Удар ВВС международной коалиции во главе с США в провинции Дейр эз-Зор унес жизни около 80 гражданских лиц.

Ракетно-бомбовый удар был нанесен по городу Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Французские СМИ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что в результате авиаудара погибли 80 мирных жителей, среди которых 33 ребенка.

Дейр эз-Зор: около 80 мирных жителей погибли под авиаударом коалиции США

Авиация США атаковала многолюдный рынок и четырехэтажное жилой здание. Отмечается, что дом был полностью разрушен. Ранее в населенном пункте Аль-Букамаль американские летчики убили 31 человека.

Алексей Громов
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