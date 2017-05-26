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Новороссия
ЛНР: Киев незаконно удерживает около тысячи человек в секретных тюрьмах СБУ

ЛНР: Киев незаконно удерживает около тысячи человек в секретных тюрьмах СБУ

16:18  26 Мая 2017
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ЛНР: Киев незаконно удерживает около тысячи человек в секретных тюрьмах СБУ

Луганск, 26 мая. Украина удерживает в секретных тюрьмах около тысячи человек, которых обвиняет в связях с ополченцами Донбасса. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

«Около тысячи человек незаконно удерживаются в секретных тюрьмах по подозрению в связях с ополчением», — заявила Кобцева.

Она также добавила, что сотрудники СБУ с помощью шантажа и угроз вербуют для диверсионной деятельности мирных жителей, проживающих на подконтрольной Украине территории Донбасса. Кобцева призвала всех жителей Донбасса, на которых пытаются оказать влияние сотрудники украинских спецслужб, обращаться на горячую линию МВД ЛНР.

#донбасс #украина #лнр #сбу
Алексей Громов
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