Депутат Госдумы отреагировал на просьбы россиян наладить связь с чиновниками

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Москва, 26 мая. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Минкомсвязи и Генпрокуратуру письма в ответ на жалобы россиян, которые часто не могут дозвониться до должностных лиц и различных ведомств.

Парламентарий направил запрос на имя министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с просьбой прокомментировать ситуацию, на которую все чаще в последнее время жалуются граждане — невозможность связаться по телефону с должностными лицами. Такие случаи, как утверждает Сухарев, подрывают доверие россиян к институтам власти. Также он попросил организовать служебную межведомственную проверку, передает RT.

По его сведениям, многие граждане страны терпели фиаско, когда пытались дозвониться до медучреждений, территориальных органов МЧС, МВД и других ведомств.