Политика по-американски, или Кто кого перетолкает. Колонка Олега Денежки

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Как известно, дипломатия — искусство обмана. Впрочем, как показал опыт, никакого вежливого лицемерия США давно не нужно. Можно вести себя вольготно и прямолинейно, как прораб на стройке. Что и доказал нам американский президент Дональд Трамп, которым все так еще недавно восхищались.

Американская манера поведения во внешней политике все больше напоминает американскую же армию, с ее орущими на новобранцев сержантами. Или этику крупных корпораций, где начальник запросто может наорать на подчиненного. Отсюда и вывод, как воспринимает внешнюю политику США весь окружающий мир.

Одним словом, на саммите НАТО в Брюсселе, который проходил 25 мая, Трамп, осматривая вместе с другими гостями коридоры новой штаб-квартиры альянса, устроил там форменные гонки. Видимо, обидевшись, что на старте ему не досталось первой позиции, он грубо «подрезал» черногорского президента Филиппа Буяновича с элементами рукоприкладства. Фактически речь шла об умышленном ДТП с участием президентов, но никто не пострадал, и даже ноги себе не оттоптали.

В Госдепе сразу, кстати, спохватились. Заявили устами официального представителя Белого дома Шона Спайсера, что ролик, который посмотрели на разных ресурсах миллионы, они в глаза не видели. Но даже если это и было, то все нормально. Просто президент производил передислокацию на место в первом ряду по заранее запланированной схеме, согласно дипломатическому этикету. Нормально ребята, мол, сверхдержаве по штату положено.

Однако никакой изысканности в том, чтобы вместо вежливой просьбы пропустить вперед, отшвырнуть в сторону впереди идущего человека, да еще на многолюдном политическом саммите самого высшего уровня, просто нет. Хамство и есть хамство.

С большим достоинством повел себя черногорский президент. Нисколько на Трампа не обиделся. На заявление Госдепа он ответил, что, да, США положено. И кто же Америку осадит, она же памятник. Сверхдержава. Сразу вспоминается анекдот:

— Че очечки одел? Интеллигент?

— Что вы? Такое же быдло, как вы.

Впрочем, хамство в дипломатии имеет глубокие исторические корни. Психологически именно хамство и грубость считается проявлением силы, но чаще всего за этим скрывается слабость. И тут психологический портрет Трампа довольно точен. Особых успехов ему начало президентства не принесло. Победив с минимальным перевесом, Трамп довольно стремительно стал терять «очки».

И это неудивительно. На фоне неудач в борьбе с мировым терроризмом (хотя это не удивительно, именно США с саудитами стоят за всеми этими запрещенными в РФ ИГИЛами и прочими аббревиатурами), на фоне абсурдных ударов крылатыми ракетами в Сирии США давно уже не воспринимаются как сильная военная держава в мире.

А что делать, когда нет силы? Надо хамить, или, как говорят в мире криминала, «кидать понты». О чем свидетельствует клоунское поведение таких держав, как Украина и Польша. Впрочем, нередко показательное хамство как поляков, так и украинцев перерастало в трагедии.

Вообще, «вставание в позу» приводило нередко к кровопролитным войнам. Например, Бисмарк, которому было выгодно создание Германии на базе Южногерманского союза, где главенствовала Пруссия, демонстративно отказывал в аудиенциях послам французского императора Наполеона III.

Франция, уверенная в своем военном превосходстве, буквально заваливала прусский МИД бумагами на грани ультиматумов, стараясь скорее запугать Бисмарка. Предметом конфликта была кандидатура на испанский престол. В конце концов, Бисмарку это надоело, и когда посол Наполеона III отправился за канцлером на воды в Эмс, домогаясь еще одной аудиенции, Бисмарк дал в немецкие газеты короткую информацию: «Его Величество передал послу через своего адъютанта, что ему больше не о чем с ним разговаривать».

Было это дипломатическое хамство? Было. Но согласитесь, это не толкание локтями в очереди за помидорами. Поведение же поляков в дипломатии вообще давно вошло в легенды. Именно их заносчивые дипломатические ответы немцам по поводу Данцигского коридора привели к началу Второй мировой войны и миллионам жертв.

Австро-Венгрия ушла в дипломатическом хамстве весьма далеко. Начав обмен заявлениями по поводу присутствия на Балканах с сербами, и на каждый ответ Сербии, которая шла на все большие уступки, МИД Франца-Иосифа все время требования ужесточал. Закончилось все самой бессмысленно в мире войной — Первой.

Но все это, скорее, дипломатические хитрости и провокации. И делалось все, как правило, согласно этикету, в безупречно вежливой форме. Вежливость — это проявление силы. А грубость — слабости. И вот Дональд Трамп, который, по сути, является аферистом в сфере недвижимости, доходит до физического контакта.

Что дальше? Армрестлинг министров иностранных дел? Фехтование министров обороны? Бокс министров культуры? Вольная борьба министров сельского хозяйства? Что еще будет рождено в недрах внешнеполитической культуры?

Кстати, об откровенности и грубости американского президента, с которой я начал свою колонку. Швейцарский писатель Макс Фриш как-то заметил: «Без вежливости мы не можем быть правдивыми».

Так что же скрывает мистер Трамп за показным хамством?