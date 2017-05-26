Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин

Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин

16:09  26 Мая 2017  /обновлено: 16:10  26 Мая 2017
155

Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин

Таллин, 26 мая. Власти Эстонии высылают из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергею Сургаева.
Дипломатам уже вручена соответствующая нота, теперь они должны покинуть прибалтийское государство в кратчайшие сроки.

О высылке Казеннова и Сургаева сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.

При этом в МИД Эстонии не раскрыли причины, по которым российские дипломаты объявлены персонами нон грата. 

По данным источника ФАН, дипломаты уже передали всю информацию во 2-ой Европейский департамент МИД РФ.

 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть