Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин

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Таллин, 26 мая. Власти Эстонии высылают из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Сергею Сургаева.

Дипломатам уже вручена соответствующая нота, теперь они должны покинуть прибалтийское государство в кратчайшие сроки.

О высылке Казеннова и Сургаева сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.

При этом в МИД Эстонии не раскрыли причины, по которым российские дипломаты объявлены персонами нон грата.

По данным источника ФАН, дипломаты уже передали всю информацию во 2-ой Европейский департамент МИД РФ.