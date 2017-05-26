Серебренников всегда был обласкан властью — Мединский

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Москва, 26 мая. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в курсе обысков в доме у режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», однако призвал не делать поспешных выводов и переводить хозяйственно-финансовый вопрос в политическую плоскость.

Мединский отметил, что министерство в 2011–2014 гг. выделяло финансовую поддержку «Седьмой студии» — такое решение было принято правительством после рассмотрения инициативы Серебренникова по проведению междисциплинарного фестиваля современного искусства «Платформа». С 2015 года после оптимизации бюджета от поддержки «Платформы» было решено отказаться.

Министр в интервью «Газете.Ru» признался, что бывал в «Гоголь-центре», и ему понравилась идея открытого театра с кафе, дискуссионными площадками, книжными магазинами и т.д. Что касается оценки содержания спектаклей, то здесь Мединский предпочел воздержаться, объяснив это тем, что не является театральным критиком.

Мединский также отметил, что по мнению многих деятелей искусства, «Серебренников — яркая, одаренная личность. Его творчество вызывает множество споров и дискуссий».

«Однако как зритель я бесконечно далек от эстетики Серебренникова», — добавил Мединский.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что «эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения».

«Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного «либерала». Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что», — считает Мединский.

Министр также напомнил о презумпции невиновности, и призвал не бросаться в СМИ обвинениями до суда, а также не переводить «вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии».