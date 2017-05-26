Макрон пригласил Путина в Париж на неформальные переговоры

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Российский лидер Владимир Путин посетит Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, данный визит предоставит возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.

Как уточнил Ушаков, Макрон предложил совместно отметить 300-летие поездки Петра Первого и вместе посетить эту выставку в Версале во время телефонных переговоров после соответствующих поздравлений и обмена мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.

По мнению помощника президента РФ, чтобы лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции и установить рабочий контакт, также пройдут неформальные переговоры в достаточно узком составе.

Ушаков добавил, что сначала Путин и Макрон проведут переговоры в узком составе «один плюс два», затем они продолжатся в расширенном составе. Закончится встреча пресс-конференцией, заключил помощник президента России.

Напомним, ранее ффициальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер заявил, что Макрон на встрече с Путиным будет твердо защищать интересы своей страны.