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Новости Сирии
Дамаск: САА расширила зону безопасности вокруг авиабазы Эс-Син

Дамаск: САА расширила зону безопасности вокруг авиабазы Эс-Син

16:09  26 Мая 2017
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Дамаск: САА расширила зону безопасности вокруг авиабазы Эс-Син

Дамаск, 26 мая. Правительственные войска нанесли серию ударов по позициям боевиков в северо-восточной части провинции Дамаск.

Успехи сирийских военных в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе Восточного Каламуна позволили значительно расширить зону безопасности вокруг стратегически важной авиабазы Эс-Син.

Дамаск: САА расширила зону безопасности вокруг авиабазы Эс-Син

База расположены в пустынной части провинции, дислокация аэродрома позволяет сирийским ВВС эффективно действовать против террористов.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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