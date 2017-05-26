Дамаск: САА расширила зону безопасности вокруг авиабазы Эс-Син
Дамаск, 26 мая. Правительственные войска нанесли серию ударов по позициям боевиков в северо-восточной части провинции Дамаск.
Успехи сирийских военных в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в районе Восточного Каламуна позволили значительно расширить зону безопасности вокруг стратегически важной авиабазы Эс-Син.
База расположены в пустынной части провинции, дислокация аэродрома позволяет сирийским ВВС эффективно действовать против террористов.
Ранее «Телеканал 360» сообщил, что ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.
* Организация запрещена на территории РФ.